Гризманн: «Я сделал такую причёску, потому, что счастлив»

Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн поделился с болельщиками своими эмоциями от выступлений за мадридский клуб.

«Атлетико - это мой дом. Это радость, которую мне дарят люди, сотрудники клуба, в офисе, во время тренировок. Мне очень нравится быть здесь с моими товарищами по команде, и я сделал такую причёску [сейчас у Гризманна волосы розового цвета], потому, что счастлив, вы можете видеть это на поле. Я получаю удовольствие и просто хочу поблагодарить их [болельщиков] за любовь, которую они отдают мне на поле», - приводит слова французского спортсмена AS.

В матче 18 тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (3:0) Гризманн забил гол на 23-й минуте.