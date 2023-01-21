«Атлетико» впервые за 6 лет забил три гола в первые 30 минут матча Ла Лиги

Мадридский «Атлетико» выдал самый результативный старт матча за последние годы.

«Матрасники» отправили в ворота «Вальядолида» три безответных мяча в поединке 18-го тура чемпионата Испании уже к 28-й минуте встречи. Точными ударами отметились Альваро Мората, Антуан Гризманн и Марио Эрмосо. Согласно сведениям Opta, коллективу Диего Симеоне впервые с апреля 2017 года удалось забить трижды в первые полчаса матча Ла Лиги.

В случае победы в сегодняшней игре «Атлетико» останется на четвёртой строчке в турнирной таблице с 31 набранным очком. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 10 баллов, при этом каталонцы провели на два матча меньше.