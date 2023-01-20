Депай прокомментировал переход в «Атлетико»

Новичок мадридского «Атлетико» Мемфис Депай высказался о переходе в состав «матрасников».

«Это очень большой клуб, с впечатляющей историей и хорошим коллективом. Я слышал много хороших историй о них. Они хотели подписать меня, и это очень важно», — цитирует нидерландского форварда Football Espana. Также Депай рассказал о хорошем разговоре с наставником «Атлетико» Диего Симеоне, отметив готовность показать свои способности.

Напомним, что в столичный клуб Мемфис Депай перешёл на правах аренды, за которую «матрасники» заплатят три миллиона евро.