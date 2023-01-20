Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай официально стал игроком «Атлетико» официально

20 Января 2023 • 16:19 Комментировать
Атлетико М
...
Вальядолид
1 1.38 X 4.60 2 9.00
21.01 20:30

«Атлетико» официально объявил о переходе нидерландского нападающего Мемфиса Депая из «Барселоны».

Сумма трансфера 28-летнего форварда составила 3 миллиона евро, а сам футболист подписал с «матрасниками» соглашение, рассчитанное до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Депай провёл в составе «сине-гранатовых» четыре матча, отметившись в них одним забитым голом. Ранее игрок сборной Нидерландов также защищал цвета ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Лиона».

На данный момент «Барселона» опережает «Атлетико» в турнирной таблице чемпионата Испании на 13 очков. При этом каталонцы провели на одну игру меньше команды из Мадрида.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Мемфис Депай Трансферы футбола - зима 2023 трансферы футбола состоявшиеся - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М ВАЛЬЯДОЛИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.01.23 в 23:00
Мальорка Мальорка
Сельта Сельта
2.60 3.20 2.95
Видео
21.01.23 в 16:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.95 3.10 2.65
Видео
21.01.23 в 18:15
Эспаньол Эспаньол
Бетис Бетис
2.90 3.20 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Января
18:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подтвердила, что сможет выкупить Карраско
18:03 · Испания. Кубок
​«Реал» и «Атлетико» сыграют в 1/4 финала Кубка Испании – результаты жеребьёвки
16:29 · Англия. Премьер-лига
Зиеша связывают с переходом в «Барселону»
16:19 · Испания. Ла Лига
Депай официально стал игроком «Атлетико» официально
16:02 · Англия. Премьер-лига
Бельерин отказал «Эвертону»
15:14 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» не отказался от Холанна слухи
14:47 · Испания. Ла Лига
Себальос интересен многим топ-клубам
14:46 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвеса арестовали 3
14:23 · Англия. Премьер-лига
Ближайшие дни станут ключевыми в переговорах между «Вулверхэмптоном» и «Атлетико» по Фелипе
13:51 · Испания. Ла Лига
Новый тренер сборной Испании видит в Себальосе очень важного игрока на Евро-2024
12:55 · Испания. Кубок
Хави дал оценку игре Фати
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Интер» и «Ньюкасл» следят за ситуацией с Модричем
11:24 · Испания. Кубок
Тчуамени принёс извинения «Реалу» и болельщикам за свой поступок
10:59 · Испания. Ла Лига
Названа сумма трансфера Карраско в «Барселону»
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» ведёт продвинутые переговоры с «Вильярреалом» по Данджуме
Все новости
Рекомендуем