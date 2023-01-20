«Атлетико» официально объявил о переходе нидерландского нападающего Мемфиса Депая из «Барселоны».

Сумма трансфера 28-летнего форварда составила 3 миллиона евро, а сам футболист подписал с «матрасниками» соглашение, рассчитанное до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Депай провёл в составе «сине-гранатовых» четыре матча, отметившись в них одним забитым голом. Ранее игрок сборной Нидерландов также защищал цвета ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Лиона».

На данный момент «Барселона» опережает «Атлетико» в турнирной таблице чемпионата Испании на 13 очков. При этом каталонцы провели на одну игру меньше команды из Мадрида.