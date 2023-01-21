Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Депай попал в заявку «Атлетико» на субботний матч

21 Января 2023 • 00:28 Комментировать
Атлетико М
...
Вальядолид
1 1.38 X 4.70 2 9.00
Через 19 ч. 13 мин.

В пятницу «Атлетико» объявил о переходе в свои ряды Мемфиса Депая, ранее игравшего за «Барселону». Дебютировать за мадридскую команду 28-летний нидерландец может уже в субботнем матче Ла Лиги против «Вальядолида». Мемфис присутствует в опубликованном пресс-службой «матрасников» списке игроков, которые могут выйти на поле в ближайшем поединке.

Напомним, что «Атлетико» заплатил за трансфер Мемфиса Депая 3 миллиона евро. Ещё 1 миллион евро «Барселона» может заработать за счёт бонусных выплат.

Матч «Атлетико» - «Вальядолид» стартует 21 января в 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Мемфис Депай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИКО М ВАЛЬЯДОЛИД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Мальорка Мальорка
Сельта Сельта
1
0
2.60 3.20 2.95
Видео
21.01.23 в 16:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
2.95 3.10 2.65
Видео
21.01.23 в 18:15
Эспаньол Эспаньол
Бетис Бетис
2.90 3.20 2.65
Видео
21.01.23 в 20:30
Атлетико М Атлетико М
Вальядолид Вальядолид
1.38 4.90 8.80
Видео
21.01.23 в 23:00
Севилья Севилья
Кадис Кадис
1.65 3.90 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Января
00:55 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» начала 18-й тур победой над «Сельтой»
00:28 · Испания. Ла Лига
​Депай попал в заявку «Атлетико» на субботний матч
20 Января
23:59 · Испания. Ла Лига
​«Пумас» расторг контракт с Дани Алвесом после ареста футболиста 1 официально
22:37 · Англия. Премьер-лига
Камавинга может перейти в «Арсенал» слухи
22:07 · Испания. Ла Лига
Депай прокомментировал переход в «Атлетико»
21:47 · Испания. Ла Лига
Депай рассказал о диалоге с Симеоне после перехода в «Атлетико»
20:40 · Италия. Серия А
«Лацио» хочет подписать нападающего «Реала» Диаса
18:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» подтвердила, что сможет выкупить Карраско
18:03 · Испания. Кубок
​«Реал» и «Атлетико» сыграют в 1/4 финала Кубка Испании – результаты жеребьёвки
16:29 · Англия. Премьер-лига
Зиеша связывают с переходом в «Барселону»
16:19 · Испания. Ла Лига
Депай официально стал игроком «Атлетико» официально
16:02 · Англия. Премьер-лига
Бельерин отказал «Эвертону»
15:14 · Англия. Премьер-лига
​«Реал» не отказался от Холанна слухи
14:47 · Испания. Ла Лига
Себальос интересен многим топ-клубам
14:46 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвеса арестовали 4
Все новости
Рекомендуем