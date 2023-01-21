​Депай попал в заявку «Атлетико» на субботний матч

В пятницу «Атлетико» объявил о переходе в свои ряды Мемфиса Депая, ранее игравшего за «Барселону». Дебютировать за мадридскую команду 28-летний нидерландец может уже в субботнем матче Ла Лиги против «Вальядолида». Мемфис присутствует в опубликованном пресс-службой «матрасников» списке игроков, которые могут выйти на поле в ближайшем поединке.

Напомним, что «Атлетико» заплатил за трансфер Мемфиса Депая 3 миллиона евро. Ещё 1 миллион евро «Барселона» может заработать за счёт бонусных выплат.

Матч «Атлетико» - «Вальядолид» стартует 21 января в 20:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.