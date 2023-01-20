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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай рассказал о диалоге с Симеоне после перехода в «Атлетико»

20 Января 2023 • 21:47 Комментировать
Атлетико М
...
Вальядолид
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Через 21 ч. 19 мин.

Новый форвард мадридского «Атлетико» Мемфис Депай рассказал о разговоре с Диего Симеоне после перехода.

«Диего спросил меня, как я себя чувствую, ведь вчерашний день выдался длинным. Самым важным является то, что он хочет, чтобы я чувствовал себя как дома, Симеоне желает, чтобы я как можно скорее адаптировался», — цитирует нидерландца Mundo Deportivo. По словам Депая, аргентинский специалист известен страстью к «Атлетико», также отметив, что Симеоне знал Мемфиса по выступлению за французский «Лион».

Напомним, что Мемфис Депай перешёл в мадридский «Атлетико» на правах аренды за три миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Мемфис Депай
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АТЛЕТИКО М ВАЛЬЯДОЛИД
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