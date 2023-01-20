Депай рассказал о диалоге с Симеоне после перехода в «Атлетико»

Новый форвард мадридского «Атлетико» Мемфис Депай рассказал о разговоре с Диего Симеоне после перехода.

«Диего спросил меня, как я себя чувствую, ведь вчерашний день выдался длинным. Самым важным является то, что он хочет, чтобы я чувствовал себя как дома, Симеоне желает, чтобы я как можно скорее адаптировался», — цитирует нидерландца Mundo Deportivo. По словам Депая, аргентинский специалист известен страстью к «Атлетико», также отметив, что Симеоне знал Мемфиса по выступлению за французский «Лион».

Напомним, что Мемфис Депай перешёл в мадридский «Атлетико» на правах аренды за три миллиона евро.