«Атлетико» за 10 минут разгромил «Вальядолид»

Проигравший четыре матча кряду «Вальядолид» гостил у «Атлетико» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Прервать черную полосу не получилось из-за активности «матрасников» в середине первого тайма. За 10 минут они сделали счет разгромным. Альваро Мората в штрафной убрал опекуна и прицельно пробил. Вскоре Антуан Гризманн из пределов вратарской переправил мяч в сетку, замкнув прострел с правого фланга. После подачи со штрафного Марио Эрмосо со второй попытки все же переиграл голкипера - 3:0. Анхель Корреа мог забивать четвертый мяч, но с правого края штрафной попал в дальнюю штангу, мяч срикошетил в другую стойку и вылетел в поле. Янник Карраско в концовке не использовал ряд моментов.

В таблице «Атлетико» вышел на чистое четвертое место, соперник - 15-й.