Мората забил свой 50-й гол в Ла Лиге

В матче восемнадцатого тура испанского чемпионата мадридский «Атетико» уже в первом тайме забил три сухих мяча в ворота «Вальядолида», чем предопределил поражение клуба, которым владеет знаменитый «Зубастик» - бразилец Роналдо. Первый мяч этой игре записал на свой счет Альваро Мората - и это, как оказалось, был его 50-й гол в истории выступлений в чемпионате Испании.

Любопытно, что его мячи делятся наполовину между «Атлетико» и «Реалом», за который н выступал ранее - Мората забил по 25 голов за каждый из мадридских клубов. В следующем туре «Атлетико» сыграет на выезде с памплонской «Осасуной».