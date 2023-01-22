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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» забил три мяча в первом тайме матча Ла Лиги впервые за почти шесть лет

22 Января 2023 • 17:34 Комментировать
Атлетико М
3:0
Вальядолид
окончен

В матче восемнадцатого тура испанского чемпионата мадридский «Атетико» уже в первом тайме забил три сухих мяча в ворота «Вальядолида», чем предопределил поражение клуба, которым владеет знаменитый «Зубастик» - бразилец Роналдо. Как оказалось, три мяча за первый тайм «Атлетико» не забивал с апреля 2017 года, тогда от него так пострадал «Лас-Пальмас».

Еще интереснее то, что «Вальядолид» получил три мяча за первый тайм от «Атлетико» в третий раз в своей истории - ранее это случалось в 1980 и 1994 годах. И другого клуба, который трижды получал бы от «матрасников» по три мяча за первый тайм, в Испании нет.

В следующем туре «Атлетико» сыграет на выезде с памплонской «Осасуной». 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вальядолид
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