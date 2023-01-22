Гризманн: «Я ещё не достиг своих лучших кондиций»

Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о победе над «Вальядолидом» (3:0) в матче 18 тура чемпионата Испании, в котором он сумел забить гол и отдать голевую передачу.

«У меня много свободы, но я всегда отрабатываю в защите. Когда я могу делать то, что хочу в атаке, это помогает мне быть счастливым, быть в лучшей физической форме, и предсезонка прошла для меня очень хорошо. Мне это нравится, я ещё не достиг своих лучших кондиций, но мне очень нравится бороться за этого тренера, за этих товарищей по команде, за этот клуб, и я надеюсь отдать как можно больше», - сказал французский спортсмен в интервью DAZN.