Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн: «Я ещё не достиг своих лучших кондиций»

22 Января 2023 • 06:29 Комментировать
Атлетико М
3:0
Вальядолид
окончен

Полузащитник «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о победе над «Вальядолидом» (3:0) в матче 18 тура чемпионата Испании, в котором он сумел забить гол и отдать голевую передачу.

«У меня много свободы, но я всегда отрабатываю в защите. Когда я могу делать то, что хочу в атаке, это помогает мне быть счастливым, быть в лучшей физической форме, и предсезонка прошла для меня очень хорошо. Мне это нравится, я ещё не достиг своих лучших кондиций, но мне очень нравится бороться за этого тренера, за этих товарищей по команде, за этот клуб, и я надеюсь отдать как можно больше», - сказал французский спортсмен в интервью DAZN.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вальядолид Антуан Гризманн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.01.23 в 16:00
Вильярреал Вильярреал
Жирона Жирона
1.79 3.80 4.50
Видео
22.01.23 в 18:15
Эльче Эльче
Осасуна Осасуна
3.40 3.30 2.25
Видео
22.01.23 в 20:30
Барселона Барселона
Хетафе Хетафе
1.19 7.20 16.00
Видео
22.01.23 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.00 3.45 2.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Января
06:45 · Англия. Премьер-лига
«Бетис» ведет переговоры с «Лестером» по Пересу
06:29 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Я ещё не достиг своих лучших кондиций»
06:18 · Испания. Ла Лига
Гризманн: «Я сделал такую причёску, потому, что счастлив»
02:14 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, что думает о возможном приходе Карраско в «Барселону»
01:24 · Испания. Ла Лига
«Севилья» покинула зону вылета
00:59 · Испания. Ла Лига
«Севилья» в последний момент выбралась из зоны вылета, дожав «Кадис»
00:44 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» был готов заплатить 60 млн евро за Субименди, но игрок отказался от перехода
00:44 · Испания. Ла Лига
Левандовски в 11-й раз стал футболистом года в Польше
00:16 · Испания. Ла Лига
Хави: «Кесси продолжает адаптацию в «Барселоне», ему нужно время»
21 Января
23:45 · Испания. Ла Лига
Симеоне прокомментировал победу «Атлетико»
23:07 · Испания. Ла Лига
«Севилья» готова продать Эн-Несири 1
22:40 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» не соглашался на аренду Хаджикадунича в «Мальорку», клуб может пойти в суд
22:24 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» за 10 минут разгромил «Вальядолид»
21:44 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» определились с будущим Кесси
21:35 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» впервые за 6 лет забил три гола в первые 30 минут матча Ла Лиги
Все новости
Рекомендуем