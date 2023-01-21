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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне прокомментировал победу «Атлетико»

21 Января 2023 • 23:45 Комментировать
Атлетико М
3:0
Вальядолид
окончен

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе своей команды над «Вальядолидом» (3:0).

«Матрасники» решили все вопросы к 28-й минуте благодаря голам Альваро Мораты, Антуана Гризманна и Марио Эрмосо.

«Меня очень впечатлил первый тайм – мы действовали уверенно в себе, как во времена выступления на «Висенте Кальдерон», который был нашей крепостью. Надеюсь, мы сможем сохранить стабильность и продолжим играть с подобным настроем. Команда способна на многое, когда демонстрирует такой дух», – цитирует Mundo Deportivo рулевого мадридцев.

С 31 набранным очком «Атлетико» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Вальядолид Диего Симеоне
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