Симеоне прокомментировал победу «Атлетико»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о победе своей команды над «Вальядолидом» (3:0).

«Матрасники» решили все вопросы к 28-й минуте благодаря голам Альваро Мораты, Антуана Гризманна и Марио Эрмосо.

«Меня очень впечатлил первый тайм – мы действовали уверенно в себе, как во времена выступления на «Висенте Кальдерон», который был нашей крепостью. Надеюсь, мы сможем сохранить стабильность и продолжим играть с подобным настроем. Команда способна на многое, когда демонстрирует такой дух», – цитирует Mundo Deportivo рулевого мадридцев.

С 31 набранным очком «Атлетико» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Ла Лиги.