Хави рассказал, почему Депай покинул «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о переходе Мемфиса Депая в мадридский «Атлетико»

Нидерландский нападающий обошёлся «матрасникам» всего в 3 млн евро. Трансфер был официально подтверждён в пятницу.

«Мемфис попросил отпустить его. После того, как он получил предложение от «Атлетико», мы поговорили, и он заявил мне о желании уйти. Он хочет постоянно играть и чувствовать себя важным для команды. От этой сделки выиграли все, включая «Барселону», потому что мы заработали на продаже», – заявил на пресс-конференции рулевой «сине-гранатовых».

В текущем сезоне Мемфис Депай принял участие лишь в четырёх матчах «Барселоны», записав на свой счёт один гол.