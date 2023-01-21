Мостовой дал прогноз на матч «Атлетико» - «Вальядолид»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем противостоянии между мадридским «Атлетико» и «Вальядолидом» в рамках 18-го тура Ла Лиги.

«В этой паре не стоит ждать сенсации. «Матрасники» раздали слишком много очков в последних турах и будут играть исключительно на победу. Мой прогноз - фора (-1,5) на «Атлетико», - передает слова Александра Vseprosport.ru.

Поединок «Атлетико» - «Вальядолид» состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» сегодня, 21 января. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.