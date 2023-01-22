В матче восемнадцатого тура испанского чемпионата мадридский «Атетико» уже в первом тайме забил три сухих мяча в ворота «Вальядолида», чем предопределил поражение клуба, которым владеет знаменитый «Зубастик» - бразилец Роналдо. Как оказалось, это было уже пятое поражение «Вальядолида» кряду в матчах чемпионата, при этом все они оказались сухими - команда не забила ни одного мяча.

Столь беззубых выступлений в истории команды, которой владеет «Зубастик», не было за всю ее историю выступлений в чемпионате Испании, а основан он был в 1928 году. Сейчас «Вальядолид» занимает восеммнадцатое место в турнирной таблице Ла Лиги.