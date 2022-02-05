Начо: «Реал» теперь должен бороться за все оставшиеся трофеи»

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался после вылета команды из Кубка Испании. Футболист заявил, что не стоит на данном этапе сезона слишком сильно переживать над неудачей в одном из турниров и сконцентрироваться на других.

«Надо держать голову высоко, ведь впереди долгий путь. Никто не собирается оправдываться, просто надо продолжить работу и рассчитывать на дальнейшие победы. «Реал» теперь должен бороться за все оставшиеся трофеи», - приводит слова Начо пресс-служба клуба.

Напомним, что «сливочные» на данный момент с комфортным отрывом возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, а 15 февраля им предстоит на выезде сыграть с «ПСЖ» в рамках первой дуэли 1/8 финала Лиги чемпионов.