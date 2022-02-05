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Чемпионат Испании. Ла Лига

Начо: «Реал» теперь должен бороться за все оставшиеся трофеи»

05 Февраля 2022 • 00:50 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
1.25 6.00 12.00
06.02 23:00

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес высказался после вылета команды из Кубка Испании. Футболист заявил, что не стоит на данном этапе сезона слишком сильно переживать над неудачей в одном из турниров и сконцентрироваться на других.

«Надо держать голову высоко, ведь впереди долгий путь. Никто не собирается оправдываться, просто надо продолжить работу и рассчитывать на дальнейшие победы. «Реал» теперь должен бороться за все оставшиеся трофеи», - приводит слова Начо пресс-служба клуба.

Напомним, что «сливочные» на данный момент с комфортным отрывом возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, а 15 февраля им предстоит на выезде сыграть с «ПСЖ» в рамках первой дуэли 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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