Мадридский «Реал» уже сейчас начал готовиться к уходу защитника Марсело - по окончании сезона у бразильца истекает срок действия контракта. В клубе определились с кандидатами на позицию слева в обороне, которую принято считать проблемной на фоне постоянных травм Ферлана Менди.

В шорт-лист «сливочных» вошли Анхелиньо из «РБ Лейпцига», Хосе Гайя из «Валенсии» и Серхи Регилон, которого мадридцы недавно продали в «Тоттенхэм». Окончательное решение касательно приоритетной цели будет принято ближе к лету, об этом сообщает источник AS.

Стоит также добавить, что при надобности слева может сыграть Давид Алаба, но главный тренер Карло Анчелотти пока видит в австрийце наиболее подходящего партнера для Эдера Милитао в центре защиты.