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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» рассматривает трёх защитников на замену Марсело, который уйдёт летом слухи

02 Февраля 2022 • 22:41 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
1.23 6.50 12.00
06.02 23:00

Мадридский «Реал» уже сейчас начал готовиться к уходу защитника Марсело - по окончании сезона у бразильца истекает срок действия контракта. В клубе определились с кандидатами на позицию слева в обороне, которую принято считать проблемной на фоне постоянных травм Ферлана Менди.

В шорт-лист «сливочных» вошли Анхелиньо из «РБ Лейпцига», Хосе Гайя из «Валенсии» и Серхи Регилон, которого мадридцы недавно продали в «Тоттенхэм». Окончательное решение касательно приоритетной цели будет принято ближе к лету, об этом сообщает источник AS.

Стоит также добавить, что при надобности слева может сыграть Давид Алаба, но главный тренер Карло Анчелотти пока видит в австрийце наиболее подходящего партнера для Эдера Милитао в центре защиты.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Хосе Гайя Серхио Регилон Анхелиньо Трансферы футбола - лето 2022
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РЕАЛ МАДРИД ГРАНАДА
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