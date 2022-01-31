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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти придётся заново сдать тренерский экзамен

31 Января 2022 • 05:36 Комментировать
Реал Мадрид
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Гранада
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06.02 23:00

Наставник «Реала» Карло Анчелотти будет вынужден сдать заново тренерский экзамен - на этом настаивает УЕФА. Дело в том, что его тренерская лицензия истекла в последний день 2021 года, а вот автоматического продления, на что, возможно, рассчитывал Карло, не произошло.

Теперь УЕФА настаивает на том, что Анчелотти необходимо пересдать экзамен - итальянский специалист уже получил соответствующее уведомление, сообщает Corriere Dello Sport. До этого 62-летнему Анчелотти возбраняется руководить своей командой со скамейки запасных в официальных матчах.

Анчелотти вернулся в «Реал» прошлым летом, ранее он уже возглавлял клуб - с 2013 по 2015 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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