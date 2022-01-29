Выступления молодого защитника Вильяма Салиба в «Марселе» привлекли внимания ведущих европейских клубов. Судя по всему, летом «Арсенал», которому принадлежат права на игрока, получит несколько выгодных предложений о трансфере.

Как уверяют журналисты Todo Fichajes, одним из претендентов на 20-летнего француза является мадридский «Реал». Согласно источнику, «сливочные» сделают официальный запрос в лондонский клуб сразу после того, как истечет срок арендного соглашения Салиба с «Марселем».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость талантливого футболиста в 24 миллиона евро. Летом 2019 года он перебрался в Англию из «Сент-Этьена» за 30 миллионов.