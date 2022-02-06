Бэйл, Азар и Йович не забивали на «Сантьяго Бернабеу» с 2019 года

Сегодня, 6 февраля, «Реал» на своем поле будет принимать «Гранаду» в рамках чемпионата Испании. В связи с повреждениями лидеров атаки команды, свой очередной шанс могут получить футболисты, считающиеся резервными при Карло Анчелотти.

Более того, некоторые из них получат возможность наконец-то прервать удручающую провальную серию. Например, Гарет Бэйл, Эден Азар и Лука Йович с 2019 года не отмечались забитыми голами на «Сантьяго Бернабеу», который, правда, на определенное время был закрыт на реконструкцию.

Все мячи проблемной тройки «сливочных» приходились исключительно на выездные матчи. В текущем сезоне никому из них опять не удалось должным образом заявить о себе и вернуться в основу «Реала».