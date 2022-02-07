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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти отметил Асенсио, поблагодарив его за победу

07 Февраля 2022 • 05:50 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Гранада
окончен

«Реал» одержал трудовую победу над «Гранадой», увеличив еще на два очка свой отрыв от сыгравшей вничью «Севильи». Палочкой-выручалочкой команды стал атакующий полузащитник Марко Асенсио, который забил победный гол. Наставник «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил игру Асенсио.

- Асенсио очень важен для нас. Он предан делу и качественно работает. Мы выиграли сегодня именно благодаря его личному качеству - сильному удару, - заявил Анчелотти, слова которого приводит Football Espana.

Для Асенсио этот гол стал шестым в сезоне. Недавно появились сведения, что им интересуется парижский «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Марко Асенсио
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окончен Реал Мадрид 1:0 Гранада 1.30 6.00 10.00
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