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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти не считает, что он допускал кадровые ошибки в последних неудачных матчах «Реала»

05 Февраля 2022 • 23:20 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
1.23 6.50 12.00
Через 22 ч. 33 мин.

Главный тренер «Реал» Карло Анчелотти оказался не согласен с критикой, которая обрушилась на него после двух неудачный матчей в течение 10 дней – сначала мадридцы потеряли очки в чемпионате в игре с «Эльче», а потом вылетели от «Атлетика» из Кубка Испании.

В частности, претензии болельщиков была направлены на отсутствие ротации состава, но итальянец поделился своей точкой зрения на этот счет.

«Да, я действительно доверял одним и тем же футболистам. Но это были важные встречи в условиях тяжелого графика. Я считаю, что кадровые решения были приняты правильно. Возможно, теперь у нас будет немного другая статистика. Ротация имеет место быть лишь тогда, когда тренер не уверен в игроках основы», - сказал Анчелотти на пресс-конференции накануне противостояния с «Гранадой».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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06.02  18:15 Барселона ... Атлетико М 2.30 3.40 3.30
06.02  20:30 Бетис ... Вильярреал 2.45 3.45 2.85
06.02  23:00 Реал Мадрид ... Гранада 1.23 6.50 12.00
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