Анчелотти не считает, что он допускал кадровые ошибки в последних неудачных матчах «Реала»

Главный тренер «Реал» Карло Анчелотти оказался не согласен с критикой, которая обрушилась на него после двух неудачный матчей в течение 10 дней – сначала мадридцы потеряли очки в чемпионате в игре с «Эльче», а потом вылетели от «Атлетика» из Кубка Испании.

В частности, претензии болельщиков была направлены на отсутствие ротации состава, но итальянец поделился своей точкой зрения на этот счет.

«Да, я действительно доверял одним и тем же футболистам. Но это были важные встречи в условиях тяжелого графика. Я считаю, что кадровые решения были приняты правильно. Возможно, теперь у нас будет немного другая статистика. Ротация имеет место быть лишь тогда, когда тренер не уверен в игроках основы», - сказал Анчелотти на пресс-конференции накануне противостояния с «Гранадой».