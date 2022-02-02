Модрич готов продлить контракт с «Реалом» ещё на год

Обладатель «Золотого Мяча - 2018», хорватский полузащитник Лука Модрич, хотел бы остаться в составе «Реала» еще как минимум на год. Связывать себя более продолжительными узами с любимым клубом Модрич не желает в силу возраста, ему 36 лет.

Как сообщает Marca, по новому контракту несколько снизится его заработная плата, примерно на десять процентов. Но для Модрича это не является главным фактором. В этом году исполняется десять лет с того момента, как Модрич стал игроком «Реала» после нескольких сезонов в составе «Тоттенхэма», его переход был оформлен 27 августа 2012 года.

В общей сложности он сыграл в 273 матчах футболке «Реала».