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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич готов продлить контракт с «Реалом» ещё на год

02 Февраля 2022 • 01:24 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
1.23 6.50 12.00
06.02 23:00

Обладатель «Золотого Мяча - 2018», хорватский полузащитник Лука Модрич, хотел бы остаться в составе «Реала» еще как минимум на год. Связывать себя более продолжительными узами с любимым клубом Модрич не желает в силу возраста, ему 36 лет.

Как сообщает Marca, по новому контракту несколько снизится его заработная плата, примерно на десять процентов. Но для Модрича это не является главным фактором. В этом году исполняется десять лет с того момента, как Модрич стал игроком «Реала» после нескольких сезонов в составе «Тоттенхэма», его переход был оформлен 27 августа 2012 года.

В общей сложности он сыграл в 273 матчах футболке «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
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