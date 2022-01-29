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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» назревает конфликт - игроки, с которыми не продлевают контракты, уходить не хотят

29 Января 2022 • 08:54 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
1.22 6.60 12.20
06.02 23:00

Мадридский «Реал» - очень привлекательное место, и уходить оттуда добровольно мало кто хочет. Как сообщает Marca, сейчас в команде есть целая группа игроков, с которыми запланировано расставание. Это и Марсело, и Вальехо, и Гарет Бэйл, а также Иско и Мариано Диас. Но уходить они не желают - каждый из них в силу тех или иных причин еще надеется поработать в «Реале».

В публикации отмечается то, что с Марсело, Бэйлом и Иско «Реалу» придется расстаться как со свободными агентами, ибо других вариантов для них нет. Остальных футболистов руководство надеется продать и выручить за них какие-то деньги, а заодно избежать неизбежной конфликтной ситуации, связанной с нежеланием уходящего игрока трудиться в полной мере.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело Гарет Бэйл Мариано Иcко Хесус Вальехо Мариано Диас
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РЕАЛ МАДРИД ГРАНАДА
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