Окружение Бэйла подталкивает его к скорейшему завершению карьеры

Нападающий Гарет Бэйл практически выпал из обоймы «Реала» - он не появляется на поле, а тон общения с руководством клуба таков, что красноречиво свидетельствует о глубоком разладе. «Реал» не жаждет продлевать контракт, а сам Бэйл задумался об окончании игровой карьеры.

К этому его подталкивает и ближайшее окружение, в том числе и семья, сообщает Marca. Они считают, что «Реал» должен организовать пышные проводы игроку, с соответствующими мероприятиями на стадионе клуба, с которым Бэйл в прошлом выиграл все, что возможно.

Но есть один нюанс - Бэйл хочет сыграть на чемпионате мира в Катаре, а для этого нужна игровая практика, нельзя закончить карьеру, посидеть полгода дома, а потом надеяться на приглашение в сборную.

А команде Уэльса еще предстоит сражение за путевку на чемпионат мира в стыковых матчах. И в зависимости от того, как пройдут этим матчи, Бэйл и примет решение.