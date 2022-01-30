Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Окружение Бэйла подталкивает его к скорейшему завершению карьеры

30 Января 2022 • 04:59 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
1.22 6.60 12.20
06.02 23:00

Нападающий Гарет Бэйл практически выпал из обоймы «Реала» - он не появляется на поле, а тон общения с руководством клуба таков, что красноречиво свидетельствует о глубоком разладе. «Реал» не жаждет продлевать контракт, а сам Бэйл задумался об окончании игровой карьеры.

К этому его подталкивает и ближайшее окружение, в том числе и семья, сообщает Marca. Они считают, что «Реал» должен организовать пышные проводы игроку, с соответствующими мероприятиями на стадионе клуба, с которым Бэйл в прошлом выиграл все, что возможно.

Но есть один нюанс - Бэйл хочет сыграть на чемпионате мира в Катаре, а для этого нужна игровая практика, нельзя закончить карьеру, посидеть полгода дома, а потом надеяться на приглашение в сборную.

А команде Уэльса еще предстоит сражение за путевку на чемпионат мира в стыковых матчах. И в зависимости от того, как пройдут этим матчи, Бэйл и примет решение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Сборная Уэльса Гарет Бэйл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ГРАНАДА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Января
04:59 · Испания. Ла Лига
Окружение Бэйла подталкивает его к скорейшему завершению карьеры
29 Января
23:49 · Россия. Премьер-лига
​«Эльче» возьмёт на себя всю зарплату Понсе в случае аренды игрока у «Спартака»
23:38 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» не спешит принимать решение по Луису Суаресу
23:22 · Испания. Ла Лига
Лопетеги изъявил желание надолго задержаться в «Севилье»
22:51 · Испания. Ла Лига
«Рад вернуться, я здесь рос»: Адама Траоре поделился впечатлениями от перехода в «Барселону» 1
22:49 · Испания. Ла Лига
Васс стал вторым датским игроком в составе «Атлетико»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Понсе прошёл медосмотр в «Эльче», «Спартак» отдаст игрока в аренду до конца сезона слухи
22:30 · Испания. Сегунда
Тренер клуба Сегунды: Нам нужны Месси и Роналду, но они недоступны на рынке 1
22:22 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» приготовила финальное предложение по защитнику «Аякса» слухи
21:57 · Англия. Премьер-лига
​Дембеле может уйти из «Барселоны» – у игрока 4 варианта слухи
21:54 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» представила Адама Траоре в качестве нового игрока команды официально
21:45 · Англия. Премьер-лига
​Исак замечен в Лондоне – он может перейти в «Арсенал» слухи
21:12 · Испания. Ла Лига
Педри гордится тем, что работает с Хави
20:55 · Испания. Ла Лига
Встреча представителей «Атлетико» и «Барселоны» не увенчалась успехом, мадридцы отказались отдавать Морату 1 слухи
20:28 · Испания. Ла Лига
​Девушка Вальверде ответила фанатам по поводу его игрового времени в «Реале»
Все новости
Рекомендуем