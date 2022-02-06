Анчелотти отрицает сложности в общении с Азаром

Наставник «Реала» Карло Анчелотти отрицает наличие каких-либо проблем в общении с Эденом Азаром, несмотря на то, что бельгиец часто остается на скамейке запасных. И списать это на травмы не получается - в этом сезоне Азар, в основном, обходится без повреждений. Многие считают, что Анчелотти просто перестал доверять Эдену, но наставник не согласен с такой постановкой вопроса.

- Он в порядке, хорошо тренируется. Но я тренер, я принимаю решения, и если он не играет, то потому что я выбираю кого-то другого. В тех играх, когда его качества могли помочь команде, он играл. Ничего личного тут нет, и никаких физических проблем у него тоже нет, - приводит слова Анчелотти Football Espana.

Контракт Азара с «Реалом» действует до 2024 года.