​Каземиро и Васкес не сыграют за «Реал» в воскресенье

«Реал» потерял нескольких футболистов перед домашним матчем чемпионата Испании против «Гранады». Как сообщает El Chiringuito, Каземиро и Лукас Васкес не появится на футбольном поле поле из-за желудочного гриппа.

«Реал» и «Гранада» начнут очный матч Примеры в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах сетевого издания LiveResult.

На текущий момент «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана на три очка опережает «Севилью», проведя при этом на одну игру меньше.