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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Каземиро и Васкес не сыграют за «Реал» в воскресенье

06 Февраля 2022 • 17:16 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
1.23 6.50 12.00
Через 5 ч. 40 мин.

«Реал» потерял нескольких футболистов перед домашним матчем чемпионата Испании против «Гранады». Как сообщает El Chiringuito, Каземиро и Лукас Васкес не появится на футбольном поле поле из-за желудочного гриппа.

«Реал» и «Гранада» начнут очный матч Примеры в 23:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах сетевого издания LiveResult.

На текущий момент «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Зинедина Зидана на три очка опережает «Севилью», проведя при этом на одну игру меньше.

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РЕАЛ МАДРИД ГРАНАДА
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06.02  18:15 Барселона ... Атлетико М 2.47 3.35 2.95
06.02  20:30 Бетис ... Вильярреал 2.45 3.45 2.85
06.02  23:00 Реал Мадрид ... Гранада 1.27 6.40 11.00
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