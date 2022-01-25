«Реал» передумал продавать Йовича

Нападающий Лука Йович останется в мадридском «Реале» - по крайней мере, до конца сезона. Как сообщает испанское издание Marca, руководство мадридского суперклуба передумало продавать сербского футболиста, несмотря на то, что к нему присматривались клубы английской Премьер-лиги - в частности, «Арсенал» и «Ньюкасл».

Карло Анчелотти рассчитывает на 24-летнего нападающего на тот случай, если кто-то из игроков атаки внезапно получит травму или заразится коронавирусом. Не случайно Йовича достаточно часто подпускают к основе, ибо в текущем сезоне он провел уже пятнадцать матчей за «Реал», в которых заработал три балла по системе «гол+пас» - один забитый мяч и две результативные передачи.