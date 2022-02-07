«Реал» не без труда дожал «Гранаду»

После изматывающего проигранного кубкового матча «Реал» вышел на поле в домашней встрече Ла Лиги против «Гранады». «Королевский» клуб доминировал и чаще обострял игру, но реальных моментов было не так много. В первом тайме гостей выручила перекладина, но после ошибки обороняющегося футболиста. Также ВАР помог арбитру отменить 11-метровый в пользу мадрицев, так как фол был до штрафной, но перед этим команда Карло Анчелотти все же открыла счет. На 74-й минуте после перехвата мяча Эдера Милитао Марко Асенси улучил момент для удара и принес победу «Реалу» - 1:0.
Так как «Севилья» в этом туре не смогла победить, отрыв «бланкос» от второго места вырос до шести очков.
Протокол игры
|(1:0) Асенсио Марко74'
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль•Милитао Эдер•Алаба Давид•Марсело Виера 84' (Начо Фернандес ( 84') •Модрич Лука 87' (Себальос Дани ( 87') •Камавинга Эдуардо 46' (Вальверде Федерико ( 46') •Кроос Тони•Асенсио Марко • 75'Иско Аларкон 65' (Йович Лука ( 65') •Родриго 65' (Азар Эден ( 65' ) 69'
Машимиану Луиш•Кини Марин•Санчес Герман • 90'Торренте Рауль•Нева Карлос•Пуэртас Антонио 71' (Раба Даниэль ( 71') •Гоналон Максим•Милья Луис 81' (Рочина Рубен ( 81') •Узуни Мюрто 80' (Douglas Arezo ( 80') •Кольядо Алекс 71' (Петрович Ньегош ( 71') •Суарес Луис III 63' (Видаль Молина ( 63')
06 февраля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).
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