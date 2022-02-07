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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» не без труда дожал «Гранаду»

07 Февраля 2022 • 00:59 Комментировать
Реал Мадрид
1:0
Гранада
окончен

После изматывающего проигранного кубкового матча «Реал» вышел на поле в домашней встрече Ла Лиги против «Гранады». «Королевский» клуб доминировал и чаще обострял игру, но реальных моментов было не так много. В первом тайме гостей выручила перекладина, но после ошибки обороняющегося футболиста. Также ВАР помог арбитру отменить 11-метровый в пользу мадрицев, так как фол был до штрафной, но перед этим команда Карло Анчелотти все же открыла счет. На 74-й минуте после перехвата мяча Эдера Милитао Марко Асенси улучил момент для удара и принес победу «Реалу» - 1:0.

Так как «Севилья» в этом туре не смогла победить, отрыв «бланкос» от второго места вырос до шести очков.

Протокол игры  
Реал Мадрид 1:0Гранада
(1:0) Асенсио Марко74'   
Куртуа ТибоКарвахаль ДаниэльМилитао ЭдерАлаба ДавидМарсело Виера  84' (Начо Фернандес (  84') Модрич Лука  87' (Себальос Дани (  87') Камавинга Эдуардо  46' (Вальверде Федерико (  46') Кроос ТониАсенсио Марко   75'Иско Аларкон  65' (Йович Лука (  65') Родриго  65' (Азар Эден (  65'   69')
Запасные: Диего ПинейроJuanmi LatasaБэйл ГаретЛунин АндрейВальехо Хесус
Машимиану ЛуишКини МаринСанчес Герман   90'Торренте РаульНева КарлосПуэртас Антонио  71' (Раба Даниэль (  71') Гоналон МаксимМилья Луис  81' (Рочина Рубен (  81') Узуни Мюрто  80' (Douglas Arezo (  80') Кольядо Алекс  71' (Петрович Ньегош (  71') Суарес Луис III  63' (Видаль Молина (  63')
Запасные: Виктор ДиазЭскудеро СерхиоМонторо АнхельАарон ЭскандельРуис ИсмаДуарте ДомингушСанчес Пепе
06 февраля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

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Реал Мадрид Гранада
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окончен Бетис 0:2 Вильярреал 2.45 3.40 2.90
окончен Реал Мадрид 1:0 Гранада 1.30 6.00 10.00
07.02  23:00 Атлетик Б ... Эспаньол 0.00 0.00 0.00
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