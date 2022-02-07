«Реал» не без труда дожал «Гранаду»

После изматывающего проигранного кубкового матча «Реал» вышел на поле в домашней встрече Ла Лиги против «Гранады». «Королевский» клуб доминировал и чаще обострял игру, но реальных моментов было не так много. В первом тайме гостей выручила перекладина, но после ошибки обороняющегося футболиста. Также ВАР помог арбитру отменить 11-метровый в пользу мадрицев, так как фол был до штрафной, но перед этим команда Карло Анчелотти все же открыла счет. На 74-й минуте после перехвата мяча Эдера Милитао Марко Асенси улучил момент для удара и принес победу «Реалу» - 1:0.

Так как «Севилья» в этом туре не смогла победить, отрыв «бланкос» от второго места вырос до шести очков.