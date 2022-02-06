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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» по-прежнему доверяют Анчелотти, несмотря на неудачу в Кубке Короля

06 Февраля 2022 • 04:42 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
1.23 6.50 12.00
Через 17 ч. 56 мин.

Позиции Карло Анчелотти в «Реале» по-прежнему прочны, несмотря на вылет из Кубка Короля - там «Реал» проиграл в четвертьфинале «Атлетику» из Бильбао, пропустив на последних минутах матча.

Как сообщает Marca, это поражение не ударило по позициям итальянского специалиста Карло Анчелотти, несмотря на то, что его критиковали за оставленных на скамейке запасных Азаре и Бэйле.

Мадридцы продолжают уверенно лидировать в чемпионате Испании, где «Реал» сегодня встречается с «Гранадой», а также готовится к плей-офф Лиги чемпионов, где «Реалу» предстоит поединок с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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06.02  18:15 Барселона ... Атлетико М 2.47 3.35 2.95
06.02  20:30 Бетис ... Вильярреал 2.45 3.45 2.85
06.02  23:00 Реал Мадрид ... Гранада 1.27 6.40 11.00
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