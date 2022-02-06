В «Реале» по-прежнему доверяют Анчелотти, несмотря на неудачу в Кубке Короля

Позиции Карло Анчелотти в «Реале» по-прежнему прочны, несмотря на вылет из Кубка Короля - там «Реал» проиграл в четвертьфинале «Атлетику» из Бильбао, пропустив на последних минутах матча.

Как сообщает Marca, это поражение не ударило по позициям итальянского специалиста Карло Анчелотти, несмотря на то, что его критиковали за оставленных на скамейке запасных Азаре и Бэйле.

Мадридцы продолжают уверенно лидировать в чемпионате Испании, где «Реал» сегодня встречается с «Гранадой», а также готовится к плей-офф Лиги чемпионов, где «Реалу» предстоит поединок с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала.