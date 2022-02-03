Рамос может полностью пропустить противостояние с «Реалом» в рамках 1/8 финала ЛЧ

Серхио Рамос получил травму и есть опасения, что из-за нее защитник «ПСЖ» будет вынужден пропустить противостояние с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Речь идет о повреждении икроножной мышцы, которую Рамос схлопотал буквально накануне вылета «ПСЖ» из Кубка Франции, в котором столичные футболисты проиграли «Ницце» по пенальти.

Встречи с «Реалом» состоятся 15 февраля и 9 марта, и, как считает Le Parisien, Рамосу придется пропустить противостояние со своей бывшей командой. Испанский защитник перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года, до этого он провел в «Реале» шестнадцать лет.