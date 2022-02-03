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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рамос может полностью пропустить противостояние с «Реалом» в рамках 1/8 финала ЛЧ

03 Февраля 2022 • 00:06 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
1.23 6.50 12.00
06.02 23:00

Серхио Рамос получил травму и есть опасения, что из-за нее защитник «ПСЖ» будет вынужден пропустить противостояние с мадридским «Реалом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Речь идет о повреждении икроножной мышцы, которую Рамос схлопотал буквально накануне вылета «ПСЖ» из Кубка Франции, в котором столичные футболисты проиграли «Ницце» по пенальти.

Встречи с «Реалом» состоятся 15 февраля и 9 марта, и, как считает Le Parisien, Рамосу придется пропустить противостояние со своей бывшей командой. Испанский защитник перебрался в «ПСЖ» летом прошлого года, до этого он провел в «Реале» шестнадцать лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Серхио Рамос
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РЕАЛ МАДРИД ГРАНАДА
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