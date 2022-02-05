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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема не сыграет в ближайшем матче «Реала»

05 Февраля 2022 • 13:46 Комментировать
Реал Мадрид
...
Гранада
1.25 6.00 12.00
06.02 23:00

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти не сможет задействовать нападающего Карима Бензема в предстоящем поединке чемпионата Испании против «Гранады».

В твиттер-аккаунте журналиста Нильса Керна сообщается, что 34-летний бомбардир не успел восстановиться после повреждения, полученного во встрече с «Эльче». Из-за травмы Карим не смог помочь «королевскому» клубу в проигранном матче 1/4 финала Кубка Испании с «Атлетиком» (0:1).

«Сливочные» примут «Гранаду» на «Сантьяго Бернабеу» завтра, 6 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гранада Карим Бензема
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РЕАЛ МАДРИД ГРАНАДА
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06.02  16:00 Валенсия ... Реал Сосьедад 0.00 0.00 0.00
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