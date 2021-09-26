Куртуа недоволен ничьей в матче с «Вильярреалом»

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа пообщался с представителями СМИ после поединка с «Вильярреалом» в рамках седьмого тура чемпионата Испании. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Ничья нас не устроила, тем более после поражения «Атлетико». Мы очень хотели набрать три балла. Одного очка нам мало.

Хорошо, что удалось сохранить ворота в неприкосновенности. В последних матчах мы много пропускали», - приводит слова бельгийского голкипера газета Marca.

После семи туров «королевский» клуб с 17 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч подопечные Карло Анчелотти поведут в Лиге чемпионов против «Шерифа».