​Кроос имеет шансы сыграть за «Реал» в субботу

Полузащитник «Реала» Тони Кроос в этом сезоне ещё на поле не появлялся. Футболист имел проблемы в виде болей в области паха. Как сообщает испанский филиал портала Goal.com, в пятницу Кроос будет тренироваться, чтобы оценить своё состояние. Немец имеет шансы сыграть против «Вильярреала» в рамках Ла Лиги 25 сентября.

Отмечается, что боли в паху беспокоили Тони Крооса с марта, но он очень хотел помочь команде на заключительном этапе сезона, а также выступить на Евро, поэтому играл на таблетках.

Напомним, что после чемпионата Европы Тони Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии.