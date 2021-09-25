«Реал» не смог забить в ворота «Вильярреала»

В седьмом туре Ла Лиги «Реал» играл против команды Унаи Эмери, «Вильярреала». Если прошлые матчи на реконструированном «Сантьяго Бернабеу» получались результативными, то сегодня болельщики лицезрели нули. Нескучные, но все же. У соперников с обеих сторон были хорошие атаки, но мяч так и не влетел в сетку ворот - 0:0.
Мадридцы остаются в лидерах с 17 очками, у соперника пятая ничья и место в самой середине таблицы.
Протокол игры
Куртуа Тибо • Вальверде Федерико • Милитао Эдер • Алаба Давид • Начо Фернандес • Модрич Лука 73' ( Азар Эден ( 73') • Каземиро Карлос • Асенсио Марко 81' ( Иско Аларкон ( 81') • Родриго 46' ( Камавинга Эдуардо ( 46') • Бензема Карим • Винисиус Жуниор 40'
Запасные: Бланко Антонио • Васкес Лукас • Йович Лука • Фуидиас Тони • Диас Мариано • Лунин Андрей • Вальехо Хесус • Гутьеррес Мигель
Рульи Херонимо • Пино Йереми 85' ( Пенья Рубен ( 85') • Фойт Хуан 85' ( Марио Гаспар ( 85') • Альбиоль Рауль • Торрес Пау II • Морено Альберто • Парехо Даниэль • Капу Этьен • Коклен Франсис 55' 58' ( Гомес Мойсес ( 58' ) • 71'Алькасер Пако 58' ( Диа Булайе ( 58') • Данджума Арно 84' ( Тригерос Мануэль ( 84')
Запасные: Манди Аисса • Иборра Висенте • Эступиньян Первис • Асенхо Серхио • Педраса Альфонсо
25 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).