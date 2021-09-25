«Реал» не смог забить в ворота «Вильярреала»

В седьмом туре Ла Лиги «Реал» играл против команды Унаи Эмери, «Вильярреала». Если прошлые матчи на реконструированном «Сантьяго Бернабеу» получались результативными, то сегодня болельщики лицезрели нули. Нескучные, но все же. У соперников с обеих сторон были хорошие атаки, но мяч так и не влетел в сетку ворот - 0:0.

Мадридцы остаются в лидерах с 17 очками, у соперника пятая ничья и место в самой середине таблицы.



