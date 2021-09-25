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Ла Лига

«Реал» не смог забить в ворота «Вильярреала»

25 Сентября 2021 • 23:57 Комментировать (1)
Реал Мадрид
0:0
Вильярреал
окончен

В седьмом туре Ла Лиги «Реал» играл против команды Унаи Эмери, «Вильярреала». Если прошлые матчи на реконструированном «Сантьяго Бернабеу» получались результативными, то сегодня болельщики лицезрели нули. Нескучные, но все же. У соперников с обеих сторон были хорошие атаки, но мяч так и не влетел в сетку ворот - 0:0.

Мадридцы остаются в лидерах с 17 очками, у соперника пятая ничья и место в самой середине таблицы.

Протокол игры  
Реал Мадрид 0:0 Вильярреал
Куртуа Тибо Вальверде Федерико Милитао Эдер Алаба Давид Начо Фернандес Модрич Лука   73' (Азар Эден (   73') Каземиро Карлос Асенсио Марко   81' (Иско Аларкон (   81') Родриго   46' (Камавинга Эдуардо (   46') Бензема Карим Винисиус Жуниор   40'
Запасные: Бланко Антонио Васкес Лукас Йович Лука Фуидиас Тони Диас Мариано Лунин Андрей Вальехо Хесус Гутьеррес Мигель
Рульи Херонимо Пино Йереми   85' (Пенья Рубен (   85') Фойт Хуан   85' (Марио Гаспар (   85') Альбиоль Рауль Торрес Пау II Морено Альберто Парехо Даниэль Капу Этьен Коклен Франсис   55'   58' (Гомес Мойсес (   58'   71') Алькасер Пако   58' (Диа Булайе (   58') Данджума Арно   84' (Тригерос Мануэль (   84')
Запасные: Манди Аисса Иборра Висенте Эступиньян Первис Асенхо Серхио Педраса Альфонсо
25 сентября. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).


 

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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Vaisili0k
26 Сентября 2021 в 00:02
Первый раз за два или три года решил посмотреть целиком матч Ла Лиги...90 потраченных зря минут, с одним голевым моментом на две команды. Игра абсолютно без мысли, что у одних, что у других, тактики никакой, ощущения будто товарищеский матч посмотрел. Камавинга напоминает Винисиуса в том плане, что умеет только что-то одно. Винисиус прекрасный бегун с ужасным ударом, а Камавинга отлично отбирает мяч, но при этом не умеет отдать хороший пас. Думаю, можно в этом сезона испанский чемпионат больше не смотреть, опять чемпионская гонка будет заключаться в том, что победителем станет тот, кто меньше других налажает, а не тот, кто лучше других сыграет.
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окончен Валенсия 1:1 Атлетик Б
окончен Севилья 2:0 Эспаньол
окончен Реал Мадрид 0:0 Вильярреал
26.09  15:00 Мальорка ... Осасуна 2.6 3.15 2.95
26.09  17:15 Барселона ... Леванте 1.28 6.4 9.6
26.09  19:30 Реал Сосьедад ... Эльче 1.47 4.5 7.4
26.09  19:30 Райо Вальекано ... Кадис 1.72 3.75 5.2
26.09  22:00 Бетис ... Хетафе 2.23 3.3 3.5
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