Хакими - о Зидане: Он был хорошим игроком, но как с тренером мне с ним не повезло пересечься

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался по поводу совместной работы с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом. Напомним, что они пересеклись в мадридском клубе в сезоне 2017/18, однако тогда марокканец не сумел переубедить наставника.

«Зидан был хорошим игроком, но как с тренером мне с ним не повезло пересечься. Я играл под его руководством год и сейчас понимаю, что это был очень важный опыт. Позже судьба расположилась иначе и я решил сменить команду», - цитирует защитника talkSport.

Напомним, что Хакими является воспитанником «Реала», откуда перешёл в «Интер». В нынешнем сезоне он стал «ПСЖ», перейдя из миланского клуба за 60 миллионов евро.