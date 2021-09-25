Кроос восстановился после травмы

Немецкий хавбек «Реала» Тони Кроос, пропустивший старт нынешнего сезона, залечил повреждение и близок к возвращению на поле. Об этом рапортует газета Marca.

В августе было объявлено о проблемах полузащитника с паховыми мышцами. Из-за повреждения игрок провел полтора месяца в лазарете.

В минувшем сезоне испанской Ла Лиги Кроос сыграл 28 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и десять результативных передач.

Ближайший поединок подопечные Карло Анчелотти проведут против «Вильярреала». Матч состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в субботу, 25 сентября, начало – 22:00 мск.