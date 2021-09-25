Анчелотти: «Лунин заслуживает играть»

Карло Анчелотти пообещал перед игрой с «Вильяррелом», что он предоставит в скором времени игровую практику украинцу Андрею Лунину.

Позиции Тибо Куртуа в рамке ворот «Реала» кажутся незыблемыми. Бельгиец набрал впечатляющую форму и не подпускает никого из своих дублёров и близко к стартовому составу. Однако Карло Анчелотти, кажется, готов дать основному голкиперу немного передохнуть.

«Вратарская позиция – уникальна. У нас есть парень, который достоин играть за «Реал». Мы планируем дать Лунину немного игрового времени. Не знаю, когда это случится, но вскоре он сыграет», - сообщил Карло Анчелотти во время пресс-конференции, посвящённой матчу с «Вильярреалом».