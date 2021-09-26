Куртуа - пятый голкипер в XXI веке, отыгравший 100 сухих матчей в Ла Лиге

В матче седьмого тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своем поле принимал «Вильярреал». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Как сообщается в твиттер-аккаунте Opta Sports, этот поединок стал для голкипера «королевского» клуба сотым в Ла Лиге, в котором он сохранил свои ворота на замке. В общей сложности бельгиец сыграл в чемпионате 217 матчей. Ранее он длительное время выступал за «Атлетико».

Тибо стал пятым голкипером в истории, которому удалось отстоять на ноль в 100 играх испанского чемпионата.

Куртуа выступает за «Реал» с августа 2018 года. Его контракт рассчитан до середины 2026 года.