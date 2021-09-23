«Реал» демонстрирует лучшую результативность за шесть туров Ла Лиги с 1988 года

В шестом туре Ла Лиги «Реал» дома разгромил «Мальорку» со счётом 6:1. Хет-триком отметился Марко Асенсио, который играл против своего бывшего клуба, дубль на свой счёт записал Карим Бензема и ещё один гол забил Иско.

Данная победа позволила «Реалу» довести количество голов в чемпионате до 21, что является лучшим результатом команды после шести туров, начиная с 1988 года. Тогда за данный отрезок «сливочные» забили 26 голов.

Напомним, что после шести туров «Реал» набрал 16 очков и возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследоваться на два очка. В следующем туре команда Анчелотти дома сыграет с «Вильярреалом».