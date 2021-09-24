«Реал» хочет бесплатно подписать Пеллегрини

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может продолжить карьеру в «Реале», передаёт Fichajes. По данным источника, «сливочные» хотят подписать итальянца бесплатно, так как его контракт с римлянами истекает в следующем году.

Сообщается, что «Рома» намерена продлить контракт с Пеллегрини. Ранее главный тренер римлян Жозе Моуринью заявил, что полузащитник останется в клубе, однако наличие предложения от «Реала» может заставить изменить его своё решение.

Напомним, что Пеллегрини перешёл в «Рому» из «Сассуоло» в 2017 году за десять миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету пять матчей в Серии А, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.