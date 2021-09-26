​Анчелотти высказался после ничьей с «Вильярреалом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий после нулевой ничьей с «Вильярреалом» в седьмом туре Ла Лиги.

«Мы провели не лучшую игру в сезоне. Нам было сложно создавать моменты, а вратарь «Вильярреала» действовал хорошо. У нас были проблемы с оказанием давления на соперника в первом тайме.

Я не расстроен из-за результата, потому что в игре с «Вильярреалом» ничья возможна. Мы будем продолжать двигаться в Ла Лиге, и это главное», - высказался Анчелотти в ходе послематчевой пресс-конференции.

Ближайший матч «Реал» проведёт во вторник, 28 сентября. Во втором туре Лиги чемпионов «сливочные» сыграют с «Шерифом».