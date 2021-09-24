«Реалу» интересен Александер-Арнольд

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с подписанием крайнего защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

«Сливочные» подыскивают себе нового правого крайнего дефа, который бы смог составить конкуренцию Дани Карвахалю на этой позиции. Мадридцам интересно приобретение у «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда, о чём информирует El Nacional.

На «Сантьяго Бернабеу» обеспокоены частыми травмами Карвахаля, тогда как Одриосола вообще вскоре должен быть продан.

Трансферная стоимость 22-летнего английского оборонца составляет 75 миллионов евро. В нынешнем сезоне Трент Александер-Арнольд продолжает ярко проявлять навыки диспетчера, отличившись уже тремя ассистами в пяти играх.