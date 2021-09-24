Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 181 Комментарии
Премьер-лига

«Реалу» интересен Александер-Арнольд

24 Сентября 2021 • 22:13 Комментировать (2)
Брентфорд
...
Ливерпуль
6.80 4.50 1.48
Через 18 ч. 39 мин.

Мадридский «Реал» рассматривает вариант с подписанием крайнего защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

«Сливочные» подыскивают себе нового правого крайнего дефа, который бы смог составить конкуренцию Дани Карвахалю на этой позиции. Мадридцам интересно приобретение у «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда, о чём информирует El Nacional.

На «Сантьяго Бернабеу» обеспокоены частыми травмами Карвахаля, тогда как Одриосола вообще вскоре должен быть продан.

Трансферная стоимость 22-летнего английского оборонца составляет 75 миллионов евро. В нынешнем сезоне Трент Александер-Арнольд продолжает ярко проявлять навыки диспетчера, отличившись уже тремя ассистами в пяти играх.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Трент Александер-Арнольд Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Id152079006
24 Сентября 2021 в 23:57
А вот интересен ли Тренту Реал? Сильно сомневаюсь!
Артур Измаилов
24 Сентября 2021 в 22:54
Сомневаюсь ! Да и никто из англикосов в Реале не заиграл. Ашрафа Хакими не надо было продавать. Так что пусть насладятся любимым Лукасом Васкесом
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
25.09  14:30 Манчестер Юнайтед ... Астон Вилла 1.4 5.2 7.4
25.09  14:30 Челси ... Манчестер Сити 2.65 3.4 2.7
25.09  17:00 Эвертон ... Норвич 1.62 4.3 5.4
25.09  17:00 Лестер ... Бёрнли 1.5 4.6 6.4
25.09  17:00 Уотфорд ... Ньюкасл 2.55 3.35 2.9
25.09  17:00 Лидс ... Вест Хэм 2.45 3.7 2.8
25.09  19:30 Брентфорд ... Ливерпуль 7.4 4.9 1.43
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Сентября
00:41 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Позабочусь, чтобы команда осознала значение дерби»
24 Сентября
23:59 · Англия. Премьер-лига
Клопп приятно удивлён организацией в «Бренфорде»
23:20 · Англия. Премьер-лига
Сульшер рассказал, что де Хеа пожертвовал отпуском, чтобы набрать форму
23:01 · Англия. Премьер-лига
Английский комментатор считает переход Влашича в «Вест Хэм» отличным трансфером
22:13 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» интересен Александер-Арнольд 2
21:49 · Англия. Премьер-лига
​«Брентфорд» - «Ливерпуль»: прогноз на матч чемпионата Англии – 25 сентября 2021
21:33 · Англия. Премьер-лига
Клаван рассказал, как Клопп чуть не подрался с Милнером
20:51 · Англия. Премьер-лига
Вернер должен был стать игроком «Баварии»
20:37 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прогноз на матч чемпионата Англии – 25 сентября 2021
20:27 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» - «Манчестер Сити»: прогноз на матч чемпионата Англии – 25 сентября 2021
20:07 · Англия. Премьер-лига
Бенитес анонсировал зимнее усиление состава
19:29 · Англия. Премьер-лига
​Тухель высказался о дуэли с Гвардиолой
16:47 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер высказался о влиянии Роналду на команду 1
16:40 · Англия. Премьер-лига
​Клопп назвал ориентировочные сроки восстановления Тьяго
16:19 · Англия. Премьер-лига
​Сульшер считает, что «Манчестер Юнайтед» не дают пенальти из-за Клоппа 2
Все новости
Рекомендуем