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Анчелотти: «С такими игроками «Реал» может не беспокоиться о будущем»

23 Сентября 2021 • 20:35 Комментировать
Реал Мадрид
...
Вильярреал
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25.09 22:00

Мадридский «Реал» уверенно начал сезон под руководством нового главного тренера Карло Анчелотти. К слову, «сливочные» выдали свой лучший старт за все годы после ухода Криштиану Роналду.

Одной из причин успеха клуба на начальном отрезке называют взаимоотношения футболистов с тренерским штабом. Более того, сам Анчелотти не стесняется лестно отзываться о подопечных в различных интервью.

Например, после победы над «Мальоркой» (6:1) итальянец заговорил о смене поколений в команде. «У нас в центре поля играют возрастные игроки? Это нормально. Вы только посмотрите на Камавингу, Бланко и Вальверде – с такими ребятами «Реал» может не беспокоиться о будущем», - приводит слова наставника Marca.

Напомним, что Анчелотти уже во второй раз возглавляет мадридцев – в начале прошлого десятилетия клуб во главе с ним выиграл Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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