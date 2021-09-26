Эмери рассказал, чего не хватило «Вильярреалу» в матче с «Реалом»

Рулевой «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о поединке с мадридским «Реалом» в рамках седьмого тура испанской Ла Лиги.

«Моей команде нужна стабильность. У нас получилось обезвредить «Реал», мы достаточно комфортно ощущали себя на чужом стадионе. Однако с реализацией моментов возникли проблемы. В целом команда хорошо сыграла против «сливочных», нужно продолжать в том же ключе», - передает слова специалиста EFE.

После шести поведенных поединков «жёлтая субмарина» набрала восемь баллов и занимает десятое место в таблице. Следующий матч подопечные Эмери проведут против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.