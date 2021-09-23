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Асенсио: «Анчелотти может на меня рассчитывать»

23 Сентября 2021 • 08:50 Комментировать
Реал Мадрид
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Вильярреал
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Полузащитник «Реала» Марко Асенсио прокомментировал победу над «Мальоркой» в матче шестого тура Ла Лиги (6:1). Сам игрок в этом матче оформил хет-трик, который стал для него первым в футболке «сливочных».

«Рад, что вышел в стартовом составе и сумел воспользоваться этой возможностью. Матч с «Мальоркой» всегда будет особенным для меня (Он является воспитанником команды - Ред.), так как я до сих пор испытываю привязанность к ней. 

Анчелотти может на меня рассчитывать. Я понимаю, что у нас высокая конкуренция, но я готов к этому», - цитирует Асенсио Mundo Deportivo.

Напомним, что голы в ворота «Мальорки» стали для Асенсио первыми в этом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марко Асенсио
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