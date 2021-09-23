Президент Ла Лиги: «Реал» и «Барселона» обречены в еврокубках, их надо защитить»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заговорил о финансовых проблемах представителей еврокубков от Испании, ссылаясь на ненормированные требования УЕФА.

По словам главы чемпионата, модель, выстроенная союзом, слишком рискованная. В таком случае, многие команды могут начать испытывать трудности, чтобы вписаться в новые рамки.

Тебас признался, что против возможных экономических реформ выступает большинство членов Ассоциации европейских клубов. «Нам нужно защищать наши гранды, которые обречены страдать в еврокубках», - приводит слова президента местное издание AS.

Напомним, что «Барселона» и без того вынуждена экономить, чтобы закрыть долги, накопленные при предыдущем президенте.