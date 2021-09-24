Анчелотти верит в возможное завоевание Бензема «Золотого мяча»

По мнению наставника «Реала» Карло Анчелотти, Карим Бензема способен выиграть самую престижную индивидуальную награду в футболе.

«Фамилия Бензема должна присутствовать в списке претендентов на «Золотой мяч», учитывая то, что он показывает на поле. У Карима есть ещё время, чтобы выиграть эту награду. Не считаю, что мы наблюдаем за его последним сезоном. Этот форвард напоминает вино – с годами он становится только лучше», - цитирует Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне Карим Бензема установил рекорд результативности, забив в первых шести играх Ла Лиги уже 8 мячей и сделав 7 ассистов.