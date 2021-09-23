Макманаман не верит в трансфер Холанна в «Ливерпуль»

Экс-футболист «Ливерпуля» Стив Макманаман привёл аргументы, почему мерсисайдцы не смогут подписать будущим летом звезду дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«Я не верю, что «Ливерпуль» поборется за норвежца. Трансферная стоимость – главная причина, по которой мерсисайдцы не смогут вести борьбу за нападающего. Существует целый ряд причин, почему они не в силах позволить себе такого игрока», - приводит слова Стива Макманамана Liverpool Echo.

Бывший полузащитник «красных» склоняется к тому, что Холанн перейдёт в мадридский «Реал», где смогут удовлетворить его пожелания по заработной плате.