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Макманаман не верит в трансфер Холанна в «Ливерпуль»

23 Сентября 2021 • 17:57 Комментировать
Боруссия М
...
Боруссия Д
4.20 4.00 1.80
25.09 19:30

Экс-футболист «Ливерпуля» Стив Макманаман привёл аргументы, почему мерсисайдцы не смогут подписать будущим летом звезду дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«Я не верю, что «Ливерпуль» поборется за норвежца. Трансферная стоимость – главная причина, по которой мерсисайдцы не смогут вести борьбу за нападающего. Существует целый ряд причин, почему они не в силах позволить себе такого игрока», - приводит слова Стива Макманамана Liverpool Echo.

Бывший полузащитник «красных» склоняется к тому, что Холанн перейдёт в мадридский «Реал», где смогут удовлетворить его пожелания по заработной плате.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Боруссия Дортмунд Стив Макманаман Эрлинг Холанн Трансферы футбола - лето 2022
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