Ривалдо ставт Кумана в пример Зидану

Легенда «Барселоны» Ривалдо доволен работой Рональда Кумана на тренерском мостике «блауграны».

- Я всегда говорил, что правильная работа с молодыми талантами - не давить на них. Думаю, Куман правильно действует в этом плане. Он выпускать начинающих игроков вместе с Бускетсом, Месси, Хорди Альбой. Кумана нужно поздравить и уважать за это.

Не знаю причину, но Зидан поступает наоборот по сравнению с тем, как он начинал и не выпускает юных игроков вроде Вальверде, Родриго и Винисиус. Я читал на прошлой неделе, что он мог наказать Винисиуса за то, что тот смотрел в телефон во время установки. Подобные проблемы нельзя решать отстранением от команды, потому что так наносишь вред себе, - приводит слова Ривалдо AS.