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Ривалдо ставт Кумана в пример Зидану

15 Января 2021, 20:35,

Global Look Press

Легенда «Барселоны» Ривалдо доволен работой Рональда Кумана на тренерском мостике «блауграны».

- Я всегда говорил, что правильная работа с молодыми талантами - не давить на них. Думаю, Куман правильно действует в этом плане. Он выпускать начинающих игроков вместе с Бускетсом, Месси, Хорди Альбой. Кумана нужно поздравить и уважать за это.

Не знаю причину, но Зидан поступает наоборот по сравнению с тем, как он начинал и не выпускает юных игроков вроде Вальверде, Родриго и Винисиус. Я читал на прошлой неделе, что он мог наказать Винисиуса за то, что тот смотрел в телефон во время установки. Подобные проблемы нельзя решать отстранением от команды, потому  что так наносишь вред себе, - приводит слова Ривалдо AS.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Реал Мадрид, Барселона, Зинедин Зидан, Рональд Куман, Ривалдо
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