Чемпионат Испании. Ла Лига 2020-2021
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13 игроков «Барселоны» могут выиграть первый трофей с клубом в воскресенье

17 Января 2021, 15:58,

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В воскресенье вечером «Барселона» сыграет с «Атлетиком» в финале Суперкубка Испании. Состав каталонской команды за последний год серьёзно изменился. Это подчёркивает тот факт, что сразу для тринадцати футболистов этот трофей может стать первым в составе «сине-гранатовых».

Как сообщает Mundo Deportivo, завоевать первый трофей с «Барселоной» могут Нето, Дест, Араухо, Мингеса, Фирпо, де Йонг, Пьянич, Педри, Матеус Фернандес, Гризманн, Тринкау, Брайтвайт и Фати.

Битва за Суперкубок Испании стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Антуан Гризманн, Миралем Пьянич, Френки де Йонг, Ансу Фати, Мартин Брайтвайт, Педри
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