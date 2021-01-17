13 игроков «Барселоны» могут выиграть первый трофей с клубом в воскресенье

В воскресенье вечером «Барселона» сыграет с «Атлетиком» в финале Суперкубка Испании. Состав каталонской команды за последний год серьёзно изменился. Это подчёркивает тот факт, что сразу для тринадцати футболистов этот трофей может стать первым в составе «сине-гранатовых».

Как сообщает Mundo Deportivo, завоевать первый трофей с «Барселоной» могут Нето, Дест, Араухо, Мингеса, Фирпо, де Йонг, Пьянич, Педри, Матеус Фернандес, Гризманн, Тринкау, Брайтвайт и Фати.

Битва за Суперкубок Испании стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию.